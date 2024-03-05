Известная российская писательница пострадала в ДТП

Российская писательница, органист, композитор Анна Ветлугина попала в ДТП, когда ехала в такси. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

« Женщину госпитализировали, она получила поверхностную травму и ушиб головы», — говорится в публикации.

Отмечается, что правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

До этого в Москве мигрант-таксист протащил пенсионерку по асфальту, пытаясь скрыться с ее вещами. Полиция задержала подозреваемого.