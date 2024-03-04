Пьяный водитель протаранил полицейскую машину в Зеленограде

Пьяный водитель протаранил патрульный автомобиль полиции и попытался скрыться в Зеленограде. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник 4 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

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Нарушавшую ПДД машину сотрудники ДПС заметили вечером на улице Логвиненко. Требования сотрудников об остановке водитель проигнорировал. За ним отравились в погоню, во время которой водитель врезался автомобиль сотрудников ДПС и попытался скрыться с места происшествия.

— Экипаж ГИБДД совместно с сотрудниками ОР ППСП ОМВД России по району Крюково города Москвы смогли оперативно задержать водителя и пассажира автомобиля. Ими оказались 38-летний и 32-летний жители Зеленограда, — говорится в сообщении.

Оба мужчины оказались пьяными. Их доставили в отделение полиции для разбирательства.

27 февраля грузовой автомобиль врезался в две машины, которые стояли с включенными аварийными сигналами на 21-м километре МКАД. ДТП произошло на внутренней стороне 21-го километра после развязки с Бесединским шоссе.