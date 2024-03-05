Под Самарой в ДТП погибли три человека

"5 марта в 02:40 (01:40 мск - прим. ТАСС) на автодороге А-300, 55-й км произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель управляя автомобилем Opel Zafira выехал на полосу встречного движения, где это разрешено, и допустил столкновение с грузовым автомобилем "Камаз", перевозившим строительные материалы. На месте ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Четыре пассажира доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.