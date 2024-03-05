В центре Лондона в здание въехал автобус

Двухэтажный автобус въехал в здание в центре Лондона. Об этом сообщает KentOnline.

Инцидент произошел на Оксфорд-стрит. Изначально предполагалось, что автобус въехал в паб, но лондонская пожарная бригада опровергла эту информацию. Там сообщили, что транспортное средство врезалось «в переднюю часть галереи и офисного здания».

Эту новость также подтвердил представитель сети пабов All Bar One, имеющей помещение на Оксфорд-стрит, заявив, что автобус врезался в «соседний дом».

Всего из здания, где произошел инцидент, было эвакуировано около 200 человек. Двум потребовалась медицинская помощь, у них диагностировали травмы, которые не представляют угрозу жизни.

Отмечается, что в момент произошедшего в автобусе находился только водитель. Обстоятельства инцидента выясняются.