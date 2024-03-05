В Москве загорелся грузовик Почты России

Пламя охватило грузовик Почты России на Третьем транспортном кольце в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что инцидент произошел поблизости от метро «Курская». В сеть также попали видео очевидцев произошедшего — на кадрах можно увидеть, что огонь охватил всю кабину грузовика.

Причины возгорания пока неизвестны. В данный момент грузовик был потушен, водитель не пострадал. Был ли нанесен ущерб посылкам, пока неизвестно.

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