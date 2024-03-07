Tesla отправит покупателям в США новые Cybertruck после аварии

Вечером 4 марта, на дороге к югу от города Колорадо-Спрингс, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором участвовал грузовик, перевозивший автомобили Tesla Cybertruck и Model Y. Несмотря на серьезные нарушения в движении, вызванные аварией, электромобили не пострадали. Авария привела к блокировке трассы на несколько часов.

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Предварительные данные свидетельствуют о том, что авария произошла после того, как прицеп с автомобилями потерял устойчивость и опрокинулся из-за столкновения с дорожным барьером после неудачной попытки водителя грузовика изменить направление движения. В результате грузовик вступил в столкновение с двумя легковыми автомобилями, Ford F-150 и Chevrolet Silverado, что спровоцировало его опрокидывание, пишет 32CARS.RU. Фотографии с места происшествия, опубликованные в интернете членами сообщества владельцев Cybertruck, показали, что несмотря на аварию, все перевозимые автомобили остались на месте, подчеркивая значимость правил безопасности в процессе транспортировки автомобилей.

Ожидается, что доставка автомобилей заказчикам не будет задержана. Cybertruck, наряду с Model Y, пользуются высоким спросом, и некоторым клиентам приходится ожидать своего заказа вплоть до пяти лет. В случае с автоприцепом, перевозившим эти автомобили, речь шла о моделях Foundation Series — единственной версии, которая в настоящий момент доступна от Tesla.