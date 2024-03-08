Трое человек серьезно пострадали в массовой аварии на Кубани

Авария произошла 7 марта вечером на федеральной трассе "Кавказ". Столкнулись три легковых автомобиля, серьезно пострадали три человека, сообщает официальный Telegram-канал ГКУ "Кубань-СПАС".

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"Спасатели прибыли на место ДТП первыми. Деблокировали троих пострадавших с тяжелыми травмами, оказали первую помощь и контролировали их состояние до прибытия медицинских работников", - говорится в сообщении ведомстве.

Отмечается, что после прибывшие на место врачи оказали пострадавшим. срочную и неотложную медицинскую помощь. Спасатели помогли загрузить пациентов в карету скорой помощи, после чего те были госпитализированы.