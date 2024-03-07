Автобус с 11 пассажирами опрокинулся в Мурманской области

Микроавтобус с 11 пассажирами в салоне съехал с дороги и опрокинулся в Кольском районе Мурманской области, сообщили в МВД региона.

По данным министерства, инцидент произошёл около 6:55 в районе 23 километра автодороги «Мишуково — Снежногорск». Водитель автобуса не учёл метеорологические условия и не справился с управлением, передаёт РИА Новости.

«В настоящее время сообщений о пострадавших в указанном происшествии в не зарегистрировано», — рассказали в МВД.

Ранее шесть человек пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов в Курске.