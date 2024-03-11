В Германии разбили Ferrari Enzo. Такая может стоить $ 6 млн

Каждый Ferrari уникален, но Enzo — одна из самых знаковых и желанных моделей бренда: некоторые экземпляры с небольшим пробегом продаются на аукционах по цене более 4 миллионов долларов. К сожалению, один из 400 построенных автомобилей был серьезно поврежден в результате аварии на немецком автобане.

© Carakoom

Как сообщается, авария произошла на участке автобана A99 недалеко от Мюнхена во вторник утром примерно в 11:20. Департамент полиции Мюнхена сообщает, что, когда водитель приближался к съезду Нойхерберг, он потерял контроль над мощным суперкаром и врезался в центральное ограждение.

Обломки были разбросаны на расстояние более 200 метров от места крушения. Три человека были госпитализированы с травмами, полученными в результате аварии, в том числе как минимум один человек, находившийся в машине, в которую попали детали от Enzo.

Неясно, был ли за рулем Enzo владелец суперкара, но слухи на форуме Ferrari Chat предполагают, что за рулем мог находиться механик или сотрудник расположенного поблизости официального дилерского центра Ferrari в Мюнхене.

Департамент полиции Мюнхена опубликовал в Интернете только две фотографии крушения. На одной из них видно, что сильно пострадала передняя часть суперкара. Передний бампер, капот и фары полностью оторваны от автомобиля, а переднее колесо со стороны водителя и компоненты подвески сильно повреждены. Трудно определить, был ли поврежден карбоновый монокок, лежащий в основе автомобиля.

Несмотря на серьезные повреждения, автомобиль подлежит ремонту, если кто-то готов заплатить непомерную сумму, которая понадобится, чтобы вернуть его на дорогу. В 2006 году один Ferrari Enzo разорвало пополам в аварии, но годы спустя был отремонтирован и продан примерно за 1,75 миллиона долларов на аукционе.