DJ Stacy погибла, врезавшись на скутере в грузовик

Нью-йоркская артистка, известная как DJ Stacy (настоящее имя - Анастасия Ледвит) погибла, врезавшись на своем скутере в грузовик. Инцидент произошел в районе Центрального парка. Об этом сообщает один из городских порталов - со ссылкой на подтверждение полиции.

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При этом изначально, как только видео с места ЧП стало распространяться в соцсетях, предполагалось, что погибший - мужчина. Но позже личность жертвы была идентифицирована.

Представитель полицейского департамента подтвердил в комментарии ILTUWS, что речь идет о 57-летней Ледвит, которая врезалась в заднее колесо грузовика.

За рулем машины был 50-летний мужчина, он оставался на месте ДТП и сотрудничал со следствием.

Прибывшие медики констатировали смерть женщины. Никаких задержаний произведено не было. Расследованием происшествия продолжает заниматься соответствующее ведомство.

При этом близкая подруга жертвы заверила NY Daily News, что по части управления скутером погибшая была "хороша", и всегда надевала защитный шлем.

Отмечено: DJ Stacy была локальной легендой.