В Салехарде водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Во дворе Салехарда (ЯНАО) машина сбила девятилетнюю девочку. После этого водитель скрылся с места аварии, сообщила пресс-служба ОМВД по городу.

«В Салехарде произошло ДТП с пострадавшим — в жилой зоне сбили ребенка. Девятилетняя девочка попала под колеса автомобиля», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Там дополнили, что водитель скрылся с места ДТП.

Спустя два часа водителя нашли сотрудники ДПС. По словам представителей ведомства, у девочки, зафиксированы ушибы. Сейчас ребенок находится в больнице.