В лобовом ДТП на свердловской трассе погибли две женщины

В Свердловской области выясняют обстоятельства утреннего ДТП на трассе, в котором погибли два человека, еще трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По предварительным данным, иномарка с двумя женщинами выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус, сообщили в субботу в ГИБДД региона.

© Пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

"Авария произошла около шести утра на 50 километре автодороги "Екатеринбург - Реж - Алапаевск" Березовского района", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, женщина за рулем Peugeot, двигаясь со стороны Екатеринбург, выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Fiat. В результате аварии погибла водитель Peugeot и ее пассажирка. Водитель и два пассажира микроавтобуса, направлявшегося из поселка Буланаш Артемовского района в Екатеринбург, доставлены в больницы, медики оказывают им необходимую помощь.

Личности участников автоаварии устанавливаются.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов к предельной бдительности на трассах. Температурные перепады в межсезонье приводят к образованию гололедицы. Кроме того, в северной части региона, в районе Североуральска и Ивделя, дорожную обстановку осложняет снегопад. Наряды ДПС осуществляют там контроль за безопасностью движения.