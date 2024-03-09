В лобовом ДТП на свердловской трассе погибли два человека

На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск утром 9 марта водитель Peugeot выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Fiat. В результате ДТП погибли два человека, еще трое доставлены в больницу, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

© telegram-канал ГИБДД Свердловской области

«Водитель машины Peugeot, двигаясь со стороны Екатеринбурга, по неустановленной причине допустила выезд на встречную полосу, где совершила столкновение с автомобилем Fiat. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Peugeot, женщины», — говорится в telegram-канале ведомства.

Три человека из машины Fiat госпитализированы.

© telegram-канал ГИБДД Свердловской области

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа местного ОВД. Полицейские выясняют личности участников аварии, ведется расследование.