В Хабаровском крае иномарку разорвало после столкновения с тягачом

Страшная авария с участием двух транспортных средств произошла в районе 142 километра трассы Хабаровск - Лидога - Ванино.

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Как передает пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края, ДТП случилось 8 марта в 20:50 по местному времени.

"Водитель "Тойоты Краун", мужчина 1999 года рождения, двигаясь со стороны Хабаровска, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тягачом "Дунфэн", - сказано в сообщении.

Удар был такой силы, что японский седан буквально разорвало на части. Несмотря на это, водитель и пассажир "Тойоты" выжили. С травмами они были доставлены в центральную районную больницу села Троицкое, откуда транспортированы в медучреждение краевой столицы. Водитель тягача не пострадал.

Отмечается, что управлявший седаном молодой человек на момент аварии был трезв, его водительский стаж - три месяца.