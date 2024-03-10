Смертельная авария произошла в субботу близ деревни Алексеевка, в Наро-Фоминском городском округе. Один человек погиб, еще трое, включая двоих детей, получили травмы. Виновник ДТП был нетрезв, сообщает «МК».

По данным издания, накануне вечером 29-летний мужчина в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, которым управляла 40-летняя женщина. Она погибла на месте. Ее 8-летний сын и 10-летняя дочь, а также выехавший на встречку водитель госпитализированы.

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Очевидцы в группе «Типичный Наро-Фоминск» также пишут, что виновник аварии был в нетрезвом состоянии. Он ничего не понимал и утверждал, что стоит на автостоянке:

«Он даже и не помнит и не понял как туда попал....просто в 0 был...и до последнего утверждал что стоит на стоянке...»

По данным других свидетелей, на место быстро приехали кареты скорой, детей в шоковом состоянии и с переломами отвезли в больницу:

«Дети в Звенигороде в больнице с переломами...женщина погибла...виновник в наре, в больнице с переломами… пьяный в хлам вылетел на встречку....» «Виновник ДТП зажат в машине без сознания. Погибла девушка. Несколько скорых быстро приехали. Девочку в шоке вытаскивали из машины, кричала «мама! Папа!». Родители без сознания в машине были».

Комментаторы также отмечают, что авария произошла на «узком и сложном участке дороги», где на поворотах постоянно разгоняются, а освещения не хватает.