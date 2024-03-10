В Лондоне автомобиль врезался в ворота королевского дворца

В Лондоне автомобиль врезался в ворота Букингемского дворца – резиденции короля Карла III. одитель задержан. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление Скотланд-Ярда.

Водитель был арестован сразу после того как на скорости въехал в ворота дворца в центре Лондона. Он не оказывал сопротивления, причины его поступка пока неизвестны.

«Вооруженные сотрудники столичной полиции арестовали мужчину на месте происшествия. Его подозревают в причинении ущерба, он доставлен в больницу», — сказано в сообщении Скотланд-Ярда.

Инцидент у королевской резиденции произошел в 02:33 по Гринвичу в субботу утром.

Автомобиль врезался в ограду резиденции премьера Британии

Свидетели говорят, что видели вооруженных полицейских, окружавших водителя. Он стоял на коленях, ему приказывали «заложить руки за голову».

Свидетель инцидента, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что услышал «громкий хлопок».

«Я услышал громкий хлопок, оглянулся и увидел, что машина врезалась в Букингемский дворец», — сказал он.

По его словам, полиция прибыла на место довольно быстро, они вытащили мужчину и арестовали его.

Ворота Букингемского дворца сейчас закрыты деревянными панелями, рабочие устраняют повреждения, нанесенные в результате автомобильного тарана. Прохожие с недоумением наблюдают за заколоченными воротами, проходя мимо.