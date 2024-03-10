Машина без водителя сбила двух пешеходов в Новороссийске

В Новороссийске припаркованный автомобиль отбросило на двух пешеходов после того, как в него врезалась другая машина. Об этом сообщает "Новороссийский рабочий".

Авария произошла накануне вечером на дороге "Юровка-Раевка-Новороссийск". Водитель Lada Kalina не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в две припаркованные машины - Kia Rio и Daewoo Matiz. От удара Kia Rio пришла в движение и сбила двух пешеходов, находившихся на обочине. Пострадавшие 19 и 27 лет госпитализированы с травмами. О состоянии 21-летнего водителя Lada не сообщается.

До этого в Москве водитель Mercedes-Benz, за которым погнались на патрульной машине сотрудники Росгвардии, пересел на заднее сиденье к пассажирам и пытался убедить росгвардейцев, что его автомобиль беспилотный.