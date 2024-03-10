В Ставропольском крае в ДТП пострадали пять человек

В Ипатовском округе Ставропольского края столкнулись Lada Xray и Mazda. Врачи госпитализировали пять человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 марта, в 10.14 мск на 475-м километре автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь.

В ведомстве пояснили, что водитель «Лады», при выезде на перекресток со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с «Маздой».

В ГИБДД отметили, что пострадали двое несовершеннолетних, 12 и 16 лет, и трое взрослых. Медики оказали им первую помощь и госпитализировали в региональные клиники.

Проводится проверка причин и обстоятельств произошедшего.