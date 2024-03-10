В Москве водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе

Водитель сбил двух 16-летних девочек на нерегулируемом пешеходном переходе на юго-западе Москвы, они госпитализированы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"На нерегулируемом пешеходном переходе на бульваре Адмирала Ушакова 66-летний водитель автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть. 16-летним девочкам потребовалась медицинская помощь, они доставлены в больницу", - сказали в прокуратуре.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили ТАСС, что полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Прокуратура Юго-Западного административного контролирует установление всех обстоятельств ДТП, добавили в надзорном ведомстве.

В оперативных службах ТАСС уточнили, что подростки госпитализированы с ушибами и ссадинами.