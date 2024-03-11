Грузовик опрокинулся на проезжую часть на внешней стороне МКАД

Грузовой автомобиль перевернулся на 61-м километре МКАД. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На внешней стороне 61-го километра МКАД (перед развязкой с Рублевским шоссе) грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть, — говорится в сообщении.

В пресс-службе дептранса добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, водителям рекомендуют пути объезда, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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Позже источник в экстренных службах сообщил «Вечерней Москве», что пострадавших в результате аварии не было. Водитель перевернувшегося грузовика скрылся с места происшествия.

Другое ДТП произошло в ночь на 11 марта на внутренней стороне 82-го километра МКАД. Водитель легкового автомобиля столкнулся с КамАЗом. В результате один из пассажиров погиб, а еще три человека пострадали. Позже появились кадры с места происшествия.