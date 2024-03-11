В Ростовской области водитель, снимавший на телефон последствия тяжелого ДТП, сам попал в аварию и спровоцировал крупную пробку. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Страшное ДТП, в котором столкнулись Mitsubishi Pajero и Lada Niva, произошло в районе поселка Красноармейский на трассе Зимовники — Орловский. В машинах с прицепами ехали рыбаки из Краснодарского края. Водитель одной из встречных машин начал снимать последствия тяжелого ДТП камерой мобильного телефона, засмотрелся на разбитые машины и не заметил, что водитель ехавшего впереди седана Mazda 6 начал тормозить.

Пассажир машины попытался привлечь внимание водителя, но столкновения избежать не удалось. Два ДТП на одном участке трассы спровоцировали крупную пробку.