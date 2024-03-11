В Петербурге велосипедист погиб из-за открывшейся двери авто

В Санкт-Петербурге велосипедист погиб после несчастного случая — его отбросила под колеса машины открывшаяся дверь припаркованного авто. Об этом сообщает пресс-служба местного управления МВД.

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Авария произошла 10 марта рядом с домом №15 на Крестовом проспекте. Велосипедист объезжал припаркованные автомобили, когда 38-летний водитель стоящего у обочины Mercedes открыл дверь и толкнул мужчину. Он упал под колеса проезжавшего мимо автомобиля Volvo, за рулем которого был 53-летний автомобилист.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. От полученных травм он скончался в больнице. Личность погибшего пока не установлена. Полиция проводит проверку, все обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, что 6 марта в Великом Новгороде под колеса машины попал 65-летний велосипедист. Виновником аварии оказался водитель Chevrolet Lacetti, который не выдержал безопасное расстояние, задел пожилого мужчину и вытолкнул его на левую полосу, где велосипедиста сбил Volkswagen Golf. Пострадавший скончался от полученных травм в машине скорой помощи.