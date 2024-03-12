В Екатеринбурге Honda влетела в Land Cruiser: есть пострадавшие

В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортной аварии пострадали два человека. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.

«Дорожный инцидент произошел в Екатеринбурге, на улице Димитрова, 6», – рассказали в ведомстве.

По данным ГИБДД, водитель Honda при проезде перекрестка, где улица Димитрова переходит в улицу Пархоменко столкнулся с Land Cruiser, выехав на встречную полосу.

«В результате ДТП пострадали оба водителя, с травмами различной степени тяжести их доставили в 36 ЦГБ», – уточнили в ведомстве.

По факту автоаварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Напомним, в Свердловской области произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. На трассе Екатеринбург – Тюмень в районе поворота на Барабу столкнулись минивэн Toyota и грузовик Hongyan. В результате аварии пострадали пятеро взрослых и двое детей. Один человек находится в тяжелом состоянии.