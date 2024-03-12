Внедорожник Jaguar наехал на пешеходов в Москве

Водитель внедорожника Jaguar сбил пешеходов на тротуаре на севере Москвы. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы в Telegram-канале, пострадали два человека.

Инцидент произошел в районе дома №22 по Верхней Масловке. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, по которому шли пешеходы. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь.

На снимке с места происшествия видно, что у внедорожника повреждения получили передний бампер и фара. Автомобиль застрял в сугробе возле трансформаторной будки.

Напомним, что вечером 10 марта на севере Москвы курьер на электровелосипеде сбил пятилетнего мальчика. Ребенку потребовалась медицинская помощь — его доставили в больницу с травмами головы. Велосипедист после столкновения попытался скрыться с места происшествия, однако его задержал дедушка пострадавшего и удерживал до прибытия полиции.