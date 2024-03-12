Под Тюменью иномарка сбила восьмилетнего ребенка

В селе Луговое Тюменского района (Тюменская область) водитель автомобиля Kia Rio сбила восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

«Девочка шла по краю проезжей части и в какой-то момент решила перейти дорогу. В результате чего ребенка сбил автомобиль Kia Rio, которым управляла 27-летняя женщина», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Там добавили, что тюменка пыталась избежать ДТП. В результате аварии ребенок получил ушибы. Сотрудники ГИБДД устанавливают иные обстоятельства, которые привели к ЧП.