Пьяная иностранка сбила семью туристов с пятимесячным ребенком в Испании

Пьяная уроженка Великобритании сбила семью с пятимесячным ребенком на острове Лансароте в Испании. Подробностями поделилось издание Daily Mail.

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Инцидент произошел около 18:30 11 марта на курорте Плая-Бланка. 23-летняя иностранка за рулем легкового автомобиля выехала на тротуар и врезалась в группу людей.

В результате пострадали шесть туристов: мать и дочь из Швеции, а также британская семья. Уточняется, что самые тяжелые травмы получили отец и бабушка пятимесячного младенца, которого спасти не удалось. Все пострадавшие находятся в больнице.

Виновница ДТП сообщила, что у нее возникли проблемы с рулевым управлением. При этом анализ дал положительный результат на содержание алкоголя и наркотиков в ее организме. Женщину взяли под стражу, расследование продолжается.

В США туристка попала в аварию на прогулочном катере, который столкнулся с другим судном, и впала в кому на месяц. У женщины есть муж и четверо детей.