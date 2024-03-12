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Mash: в Татарстане школьника сбил поезд

В Высокогорском районе Татарстана 15-летний школьник попал под поезд, перебегая железнодорожные пути в неположенном месте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

В Татарстане подросток попал под поезд и выжил
© Газета.Ru

Инцидент произошел в Высокогорском районе Татарстана, школьник переходил железнодорожные пути в неположенном месте, мальчика сбил поезд. Ребенка обнаружил сотрудник железной дороги, он оказал пострадавшему первую помощь и вызвал медиков.

Пострадавший находится в сознании, его осматривает бригада скорой помощи, подробности о состоянии школьника и характере полученных им травм неизвестны.

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