В Челябинске столкнулись четыре автомобиля

В Челябинске вечером 12 матра по улице 2-я Шагольская столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД города Челябинска.

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«Госавтоинспекция города Челябинска выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 12.03.2024 года в 17:10 часов вблизи дома 36 по улице 2-я Шагольская», — говорится в сообщении ГИБДД в социальной сети «Вконтакте». Уточняется, столкновение между собой совершили четыре автомобиля.

В ДТП столкнулись трое мужчин на «ВАЗ-2109», «Лада Гранта» и «Volkswagen Polo», а также девушка на Porsche Cayenne. Пострадавших нет. Экипаж ДПС работает на месте происшествия, движение восстанавливается.

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