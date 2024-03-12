В ДТП под Ярославлем погибли два человека

Столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2109 и Lada Largus произошло на автодороге Ростов - Углич в Борисоглебском районе Ярославской области, в ДТП погибли двое мужчин и еще двое получили ранения и доставлены в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД по Ярославской области.

"По предварительным данным, в результате ДТП погибли пассажиры ВАЗ-2109 мужчина 1951 года рождения и мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается. Мужчины 1992 и 1994 годов рождения, также находившиеся в автомобиле ВАЗ-2109, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в 16:05 на 65-м км автодороги Ростов - Углич в районе деревни Шипино Борисоглебского района.