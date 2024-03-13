В Ростовской области шлагбаум пробил лобовое стекло въехавшего в него авто

Ростовский водитель не успел проехать шлагбаум и врезался в него — острие пробило насквозь лобовое стекло автомобиля. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Ростов Главный».

«В одном из СНТ Аксайского района чуть не случился эпизод из «Пункта назначения»! Водитель залип в телефоне и въехал в шлагбаум, когда тот начал уже закрываться. Просто чудо, что водитель остался жив!» — говорится в публикации.

Некоторые пользователи при этом считают, что причина произошедшего не в невнимательности водителя, а в неисправности автомобиля.

До этого в Подмосковье мужчина накинулся с кулаками на глухонемую водительницу такси. Произошедшее засняла камера, которая находилась в салоне автомобиля пострадавшей. Судя по изображению, инцидент произошел 8 марта.