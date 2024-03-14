В Новокузнецке оштрафовали водителя автобуса, ездившего с задранной вверх ногой

В Новокузнецке водитель автобуса управлял транспортом с закинутой на панель приборов ногой. Об этом полиция Кузбасса сообщила в своем Telegram-канале.

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«Полицейские выявили в одном из мессенджеров публикацию о том, что водитель автобуса в Новокузнецке во время движения закинул одну ногу на панель приборов. При этом он в нарушение Правил дорожного движения не был пристегнут ремнем безопасности», - говорится в публикации.

В результате правоохранителям удалось установить личность водителя - им оказался 30-летний иностранный гражданин. Его привлекли к ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов». Мужчина получил штраф в размере 1 тыс. руб.