В Италии полиция остановила 103-летнюю женщину за опасное вождение

В Италии полиция остановила 103-летнюю женщину, которая на своем авто неоднократно рассекала ночью одни и те же улицы. Об этом пишет The Canberra Times.

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Водительницей оказалась Джузеппина Молинари 1920 года рождения. Она привлекла внимание полицейских тем, что на высокой скорости неоднократно проезжала по одним и тем же улицам. При себе у женщины были просроченные на два года водительские права. Также у пенсионерки не оказалось с собой страховки на машину. В итоге автомобиль задержали и увезли на эвакуаторе. Пенсионерку же отвезли домой. По ее словам, она собиралась приехать в гости к друзьям. Теперь она планирует приобрести мопед.

Отмечается, что Молинари может оказаться самым возрастым нарушителем ПДД в истории Италии.