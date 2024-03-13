В Новой Москве в ДТП погибли два человека

ДТП с участием двух машин произошло в Новой Москве, два человека погибли. Об этом ТАСС сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"Дорожная авария произошла на 27-м км Калужского шоссе, по направлению в область", - сообщили в столичной ГАИ.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ от полученных травм скончались на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы проводят проверку всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.