Автомобиль взорвался в Москве

На Береговом проезде, 4/6 строение 6, произошел взрыв в автомобиле, после этого автотранспортное средство загорелось. Выгорел салон на площади один квадратный метр, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

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— Пострадал один человек. Его в тяжелом состоянии передали сотрудникам скорой помощи, — отметил он.

12 марта водитель автомобиля выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов на севере Москвы. В ходе ДТП пострадало два человека.

7 марта произошел подобный случай. Водитель Volvo насмерть сбил девушку-пешехода на юго-западе Москвы. Трагедия произошла возле дома № 20 на улице Адмирала Руднева. Иномарка двигалась задним ходом и наехала на женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась.

1 марта на 121-м километре трассы Р-22 «Каспий» произошло смертельное ДТП. Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась с тремя легковыми автомобилями. В результате три человека погибли, а еще два — пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело.