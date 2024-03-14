Гладков: Над Белгородом сбито восемь воздушных целей, один человек погиб

Над Белгородом и его пригородами сработали системы ПВО.На подлете к городу сбиты восемь воздушных целей. Последствия на земле уточняют оперативные службы.

"По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб его водитель", - сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Диспетчерам скорой помощи поступили сообщения о трех пострадавших: двух женщинах и мужчине. К ним выехали бригады медиков.

В Белгороде повреждены два частных дома и медучреждение - в нем пробита кровля, повреждены два верхних этажа здания. Также поврежден легковой автомобиль.

Оперативные службы работают на месте происшествия, сотрудники муниципалитетов проводят подомовой обход территорий.