Четыре человека погибли в загоревшейся Toyota Corolla

В пятницу, 15 марта, в Башкирии произошла смертельная авария. Все произошло на подъезде к Уфе. Там Тойота Королла, которая ехала со стороны города, на огромной скорости влетела в стоящий на обочине трактор. От сильного удара у иномарки оторвало колесо и она выехала в овраг и загорелась. К сожалению, все четыре человека, которые находились в салоне, погибли.

© runews24.ru

Как сообщает портал mkset.ru, за автомобилем числятся уже три ДТП, причем последние два — за нынешним владельцем — в ноябре 2021 и 2023 гг. Всего у иномарки было три собственника.

Последний владелец купил машину в 2021 году и за это время собрал более сотни штрафов. Чаще всего его привлекали за превышение скорости и игнорирование знаков дорожного движения. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.