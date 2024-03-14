Задержанный за поножовщину россиянин угнал полицейскую машину и попал в ДТП

Telegram-канал Baza сообщил, что 19-летний житель Свердловской области, задержанный за нападение с ножом, смог угнать полицейскую машину, но после попал в ДТП, врезавшись в забор. Как уточнил канал, теперь молодому человеку грозит уголовное дело не только за применение насилия, но и за угон служебного авто.

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По данным Telegram-канала, юношу задержали в селе Костино, после этого его должны были доставить в отделение полиции в Алапаевске, но во время транспортировки патрульные сделали остановку, оставив ключи зажигания в машине. Воспользовавшись ситуацией, подозреваемый пересел на водительское сидение, заблокировал двери, и попытался скрыться с места происшествия. Baza отмечает, что молодой человек вскоре попал в аварию, врезавшись на скорости в забор. На месте ДТП его и задержали, проводится проверка деталей случившегося.

Ранее в Барнауле задержали 34-летнего местного жителя, который после ссоры с таксистом убил его, а после угнал его машину. Злоумышленник, будучи нетрезвым, не справился с управлением и врезался в дорожный знак.

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