Серьезное ДТП произошло в Самаре

В ночь на пятницу, 15 марта. В Самаре на улице Ново-Садовой недалеко от торгового центра Апельсин произошла страшная авария. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с места ДТП. По их словам, водитель красной Калины "спускался" с моста с превышением скорости. В итоге он не справился с управлением и машину вынесло на встречку, где он лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем.

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Определить марку второго авто крайне сложно, так как перед автомобиля превратился в стальное месиво. Очевидцы предполагают, что за рулем красной машины находился курьер, который спешил на доставку.

Как сообщили в пресс-службе самарского главка, столкнулись LADA Kalina и Renault. В ДТП пострадали трое мужчин. Оба водителя получили телесные повреждения. Пассажир отечественной легковушки был помещен в отделение реанимации — травмы оказались слишком тяжелыми.