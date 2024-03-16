В Омской области число погибших в ДТП увеличилось до семи

Число погибших в ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом в Омской области увеличилось до семи. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"Количество погибших выросло до семи человек", - сказала Болдинова.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что тело погибшего было найдено при разборе обломков транспорта.

Днем 16 марта в Омской области в районе 565-го км автодороги Тюмень - Омск произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей и микроавтобуса, которые затем загорелись. В ДТП травмы получили три человека. По предварительной версии следствия, причиной ДТП мог стать разрыв переднего колеса одного из грузовиков.