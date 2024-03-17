В Алтайском крае в ДТП с пассажирским автобусом пострадали семь человек

Семь человек получили травмы при опрокидывании пассажирского автобуса в районе села Гришковка Немецкого национального района Алтайского края. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

"17 марта поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 204-м км автомобильной дороги регионального значения в районе села Гришковка Немецкого национального района. Произошло опрокидывание автобуса, следовавшего по маршруту Чемкент - Новосибирск. Водитель автобуса не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с трассы и опрокидывание автобуса на бок. <…> Всего пострадали семь человек. <…> Все осмотрены сотрудниками скорой помощи. Один человек госпитализирован в городскую больницу Славгорода", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в автобусе находились 56 человек. Движение транспорта на данном участке дороги не затруднено. Пассажирам предоставили другой автобус для доставки к месту назначения.