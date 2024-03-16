ТАСС: число погибших в массовом ДТП под Омском выросло до шести

Количество погибших в аварии с двумя грузовыми автомобилями и микроавтобусом в Омской области увеличилось до шести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального Минздрава.

В сообщении отмечается, что шесть из девяти пострадавших погибли на месте ДТП. Троих эвакуируют в медицинское учреждение. По словам врачей, делать выводы об их состоянии пока преждевременно.

Первоначально сообщалось, что в результате столкновения двух фур и микроавтобуса под Омском погибли пять человек.