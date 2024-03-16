В Омской области столкнулись две грузовые фуры и микроавтобус. Погибли шесть человек, пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Инцидент произошел в субботу, 16 марта, на 565-м км автодороги Р-402 у деревни Увало-Ядрино Любинского района Омской области. После ДТП транспортные средства загорелись.

На кадрах опубликованных в интернете роликов видны огромные черные клубы дыма, обгоревшие большегрузы и полностью сгоревший микроавтобус.

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В ведомстве пояснили, что пострадали девять человек: шесть погибли на месте, трое госпитализированы.

В Минздраве отметили, что пока рано делать выводы о состоянии пострадавших, отправленных в медицинские учреждения.

Ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего. На месте в целях координации действий правоохранительных органов находится и. о. прокурора Любинского района Омской области Алексей Лыткин.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали при столкновении иномарки с грузовиком в Свердловской области. ДТП произошло на 78-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень в Богдановичском районе.