В СК назвали возможную причину ДТП в Омской области

К аварии мог привести разрыв переднего колеса одного из грузовиков. В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным данным, водитель большегруза после разрыва переднего колеса выехал на встречную полосу и врезался в фуру и микроавтобус Toyota, который перевозил шестерых пассажиров.

Авария произошла в районе 565-го километра трассы Тюмень — Омск. Шесть человек погибли, трое получили травмы.