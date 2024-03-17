ДТП в Башкирии унесло жизни двоих детей

Двое детей погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Караидельском районе Башкирии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Трагедия произошла на 134-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка поздним вечером 16 марта.

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На месте столкнулись автомобили Lada Granta и Nissan Tiida. Жертвами аварии стали шестилетний мальчик трехлетняя девочка. Также в ДТП пострадали 27-летняя женщина и младенец, их доставили с травмами в районную больницу.

Причины ДТП устанавливаются. Все обстоятельства выясняют сотрудники ГИБДД, — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в аварии на 565-м километре автодороги Омск — Тюмень погибла корреспондентка издания NGS55.RU Анна Никитенко. По информации СМИ, следователи подтвердили совпадение даты рождения у одной из жертв, однако правоохранители ждут результатов экспертизы.

Как сообщило ранее региональное управление Следственного комитета РФ, число погибших в ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса в Омской области увеличилось до семи человек. Тело одного из погибших было найдено при разборе обломков сгоревшего автомобиля, подчеркнули в ведомстве.

Авария произошла на 565-м километре автодороги Тюмень — Омск. После столкновения машины загорелись. По предварительным данным следствия, причиной ДТП мог стать разрыв переднего колеса одного из грузовиков. Согласно другой версии, водитель Toyota не убедился в безопасности поворота, из-за чего и произошла авария. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Среди погибших есть подростки. Один 15-летний школьник был доставлен в больницу.