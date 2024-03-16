Под Петербургом полицейский погиб в ДТП по пути на избирательный участок

Утром 16 марта в городе Власово Ленинградской области грузовик врезался в автомобиль, которым управлял сотрудник МВД, сообщается управление СКР региона. Полицейский от полученных травм скончался на месте. Коллега полицейского, находившийся с ним в авто, госпитализирован с тяжелыми травмами. Известно, что мужчины ехали на избирательный участок. Водитель грузовика не пострадал.

16 марта 2024 года на автодороге Волосово-Гомонтово-Капорье Волосовского района Ленинградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля, в котором находилось два сотрудника полиции, и грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, пассажир - с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель грузового автомобиля не пострадал, — сообщили в СКР.

Сообщество «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте» сообщало, что погибшему полицейскому было 26 лет. Он служил в МВД в звании старшины. Его коллега — женщина 34 лет, врио начальника тыла в звании майора. ЧП произошло утром в 7:30.