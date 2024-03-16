В Краснодаре пять авто по очереди попали в ДТП

В Краснодаре произошло ДТП с пятью машинами, которые врезались друг в друга по очереди. Об этом сообщило местное Управление МВД России в своем Telegram-канале.

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«Isuzu под управлением 49-летнего мужчины <...> не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и допустил столкновение с авто Chevrolet под управлением мужчины, который двигался впереди него. После чего последний выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan», — говорится в публикации.

В это время водитель Isuzu продолжил движение и столкнулся с Toyota, которая врезалась в Geely. В результате ДТП пострадал шестилетний мальчик, находившийся в Chevrolet. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.

До этого в Красноярске загорелся троллейбус, в котором находились пассажиры. Пожар начался из-за короткого замыкания.

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