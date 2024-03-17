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В Кемеровской области из-за ДТП ограничили движение на федеральной трассе

Движение ограничено на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в Кемеровской области в связи с ликвидацией последствий ДТП. Организован объезд участка, сообщает Госавтоинспекция региона.

В Кемеровской области из-за ДТП ограничили движение на федеральной трассе
© РИА Новости
"В целях обеспечения безопасности движения на месте ликвидации последствий ДТП на 373-м км автодороги Р-255 "Сибирь" временно ограничено движение транспорта. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, на месте организован объезд участка с ограничением движения по автодорогам Кемерово - Анжеро-Судженск и Томск - Мариинск.

ДТП
ГИБДД