Полицейские в Липецке задержали водителя, который врезался в столб и перевернулся, а затем сбежал с места аварии, выбравшись через разбитое окно. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Авария произошла на улице Студеновской. Водитель за рулем ВАЗ-2114 врезался в дорожный знак. От этого его автомобиль перевернулся и начал вращаться вокруг своей оси. При этом машина задела проезжавшую мимо Lada Granta. На кадрах с камеры наблюдения видно, что мужчина выбрался через оконный проем двери багажника, а потом ушел с места ДТП.

«Прибывшие на место происшествия автоинспекторы опросили очевидцев ДТП, по информационным базам выяснили личность убежавшего владельца ВАЗа и в результате проведенной работы установили и задержали его», — отмечается в сообщении МВД.

Водителя привлекли к ответственности за оставление места ДТП, суд принял решение арестовать 38-летнего мужчину на трое суток. В результате аварии никто не пострадал.