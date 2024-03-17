В ДТП под Омском скончалась местная журналистка

Родственники погибшей Анны рассказали, что им уже сообщили о случившемся, но пока не пригласили для опознания тела.

Ранее региональное управление Следственного комитета РФ сообщило, что число жертв в аварии увеличилось до семи человек. Тело одного из погибших было обнаружено при разборе обломков сгоревшего автомобиля.

Столкновение произошло на 565-м километре автодороги Тюмень — Омск. В результате ДТП машины загорелись. По предварительным данным, одной из причин аварии мог стать разрыв переднего колеса одного из грузовиков. По другой версии, водитель Toyota не смог безопасно совершить поворот, что привело к столкновению. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Среди четырёх погибших были подростки, один 15-летний школьник был доставлен в больницу.

Ранее стало известно об атаке БПЛА на славянский НПЗ, а также в новосибирском цирке гимнастка сорвалась с высоты во время выступления.