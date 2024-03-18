В Забайкалье автомобиль столкнулся с грузовым поездом

В Забайкалье 20 вагонов сошли с рельсов после столкновения автомобиля с грузовым поездом. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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По данным канала, авария произошла на перегоне Бамовская – Горелый Забайкальской железной дороги утром 18 марта. Водитель не справился с управлением, после чего машина съехала с автомобильной дороги и врезалась в состав. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию местной больницы.

В результате столкновения сошли с рельсов 20 пустых вагонов. По данным Baza, пути получили повреждения, поэтому на растаскивание вагонов и ремонт дороги может уйти несколько дней. Движение поездов на данном участке на это время будет приостановлено.

До этого полицейские в Липецке задержали водителя, который сбежал с места аварии, выбравшись через разбитое окно. На камеры попал момент, как водитель за рулем ВАЗ-2114 врезался в дорожный знак. От этого его автомобиль перевернулся и начал вращаться вокруг своей оси. При этом машина задела проезжавшую мимо Lada Granta. Мужчина выбрался через оконный проем двери багажника, а потом ушел с места ДТП.